Arhavi'de Taksi Durakları Yöresel Mimariyle Yenileniyor

13 Aralık 2018 Perşembe 10:23



13 Aralık 2018 Perşembe 10:23

Arhavi Belediyesince bir süre önce başlatılan taksi duraklarının yöresel mimari kullanılmak suretiyle yenilenmesi çalışmaları devam ediyor.Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu meydan taksi durağını ziyaret ederek inşası devam eden yeni durak binasını inceledi. Arhavi'nin şehir içi ulaşımında önemli yeri olan taksi duraklarının, modern ve yöresel mimariyi yansıtan duraklar haline getirilmesini amaçlayan proje kapsamında, mevcut kabin sisteminden çıkılıp, yaklaşık 13 metrekare ebadında, zemine oturtulmuş ve dolma taş tekniği kullanılan, geleneksel mimariye benzetilmiş duraklar oluşturulmaya başlandı.Yapımı devam eden meydan taksi durağı ve daha önce yapımı tamamlanan Hopa dolmuş durağını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, 'El birliği, iş birliği' sloganıyla hayata geçirdikleri proje ile amaçlarının ilçemizde bulunan tüm taksi durakları ve büfelerin yöresel Arhavi mimarisini yansıtan, Laz kültürü yöresel tekniği ile işlenen yapılar haline getirmek olduğunu belirtti.Ahşap üzerine dolma taş tekniği uygulanarak yapılan yeni duraklar geleneksel Arhavi evleri mimarisine dönüştürülüyor. Böylece şehre gelen yerli ya da yabancı kişilerin taksi duraklarından ilk olarak Arhavi kültürü ile ilgili izlenimler alması hedefleniyor. - ARTVİN