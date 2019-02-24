Tacizcisine Kurşun Yağdıran Kadının, Öldürdüğü Kişiyle Akraba Olduğu Ortaya Çıktı

Artvin'de Nurten İslam (41), kendisini daha önceden taciz ettiği iddiasıyla hakkında şikayetçi olduğu Engin Şahin'i (49) silahla vurdu. Dün yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakın akraba olduğu ortaya çıktı.

Olay Artvin'in Arhavi ilçesinde pazar yerinde meydana geldi. Nurten İslam, kendisini daha önceden taciz ettiği iddiasıyla hakkında şikayetçi olduğu Engin Şahin'le pazar yerinde karşılaştı. Onu daha sonra tartışmanın ardından bir çay ocağında çantasından çıkardığı tabanca ile 7 el ateş ederek ağır yaraladı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Nurten İslam, cinayet sonrası sinir krizi geçirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan Nurten İslam'ı Pazar yerinde silah doğrultarak çantasına koyduğu silahı yere bırakmasını istedi. Nurten İslam daha sonra çantayı polislere teslim ederek gözaltına alındı.

"ÖLEN VE VURULAN YAKIN AKRABA"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor. Ölen Engin Şahin'in dayısının eniştesi, Nurten İslam'ın ise dayısının gelini olduğunu belirterek "Ölen ve vurulan yakın akraba. İddialar var bunlarla ilgili bir şey diyemiyoruz. Dün gece sabaha kadar uyuyamadık. Olayın şaşkınlığını yaşıyoruz" derken, cinayetin görgü tanıkları da yaşanan o anları anlattı.

Kaynak: İHA