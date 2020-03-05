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Arhavi'deki orman yangını kontrol altına alındı

Artvin'in Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı.

05.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:30Arhavi'deki orman yangını kontrol altına alındı
'in ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı.
Artvin'in Arhavi ilçesi Mahallesi Ciha bölgesinde bulunan yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Arhavi Belediyesi, Belediyesi, Hopa Arama Kurtarma ve ilce Orman Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. 8 hektarlık alanda etkili olan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
(İHA)

Hacılar, Artvin, Arhavi, Hopa, Güncel

Kaynak: İHA

6.03.2020 00:06:31