Arhaviden tura çıktılar Foçayı üs yaptılar

Program dahilinde 4 yıldır Foça'ya gelen öğrencilergezilerinin diğer ayaklarını buraya uyacak şekilde planlıyorlar.

Arhavi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bora Duymuş'un ekip başkanlığını, 2 rehber öğetmenin de yardımcılığını üstlendiği bu yıl ki geziye 49 öğrenci katılıyor. Öğrenciliğinin birkaç yılının Foça'da geçtiğini , son görev yeri olan Arhavi'den öğrencileriyle tura çıktıklarında mutlaka Foça'ya geldiklerini belirten Bora Duymuş kendisi gibi öğrencilerininde birer Foça aşığı olup çıktıklarını söyledi. Bora Duymuş; "Çocuklarımla birlikte heryıl Ege turu yaptığımızda Foça'yı bir üs olarak mutlaka planlıyoruz. Foça'nın kendine has bir yapısının olması, tarihi ve turistik özelliklerinin yanısıra sakin olması, tarihi alanlarının rahatça gezilebiliyor olması bizi buraya çekiyor. Çocuklarımında zaman içinde buranın kendine has özelliklerini sevdiğinigörüyorum. Buraya gelirken Bağarası'ndan geçiyoruz. Orası da güzel bir yerleşke. Doya doya gezeceğiz yine. 1995 yılında Foça'dan ayrıldım. O tarihten bu yana genelde her şey yerli yerinde kalmış. Sadece ufak tefek işletmeler eklenmiş.Kendine has küçük bir şehir.Çok seviyorum. Kadroda yer bulsam ilk tercih edeceğim yer diyebilirim. Benim için çok özel.Çocuklarım içinde özel olmaya başladı. Daha güzel günlerde tekrar tekrar gelmek ve tekrar tekrar görmek istiyoruz "dedi.

Öğrencilerden Müzeyyen Hatinoğlu'da daha yeni gelmelerine ve henüz her yerini görmemelerine rağmen manzara ve havanın çok güzel olduğunu söyledi. Hatinoğlu; " Turumuzun diğer yerlerine göre burası çok daha güzel geldi.Daha rahat geziyoruz. Deniz ve tarih içiçe. Sakin. Mükemmel. "dedi.

Hatinoğlu; Foça'nın dışında Denizli Pamukkale, İzmir Efes ve Kuşadası'nı gezdiklerini, Aliağa Bergama hattını takibederek Arhavi'ye dönüşe geçeceklerini ve yol güzergahında Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu muharebelerinin yaşandığı Kütahya Dumlupınar'ı görmek istediklerini sözlerine ekledi.

