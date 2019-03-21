AK Parti Nevşehir
Belediye Başkan adayı Rasim Arı
, Alemdar İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "İmam Hatipliler Buluşması"na katıldı.
Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonundaki programda konuşan Arı, kendisi gibi imam hatip mezunlarıyla bir arada olmaktan heyecan duyduğunu belirtti.
İmam hatiplilerin harama tevessül etmeden millete hizmet ideali içinde bulunduğunu kaydeden Arı, "Ben de sizlerin okuduğunuz okulda, oturduğunuz sıralarda bulundum. Biz sıfır tolerans ile hayattayız. Boğazımızdan haram lokma geçmedi, inşallah geçmeyecek de. Biz, FETÖ terör örgütünü yerin dibine batırmış bir nesiliz. İnşallah her türlü çetelere de kök söktüreceğiz. Adaylığım açıklandığı günden beri bir çok toplantıya iştirak ettim ancak bugünkü kadar heyecan duymadım." dedi.
Programda, dernek başkanı Fatih Yakut
tarafından Arı'ya teşekkür plaketi takdim edildi.
Etkinliğe AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir İmam Hatip Lisesi mezunları ve davetliler katıldı.
Rasim Arı, AK Parti, Nevşehir, Güncel
Kaynak: AA