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Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.

22.11.2019 01:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 01:11
'nın ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.
Recep Güvercin idaresindeki 49 DD 255 plakalı tır, Siverek - Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde Mehmet Erdem yönetimindeki arı kovanı taşıyan 27 BYT 45 plakalı kamyonet çarpıştı.
Devrilen kamyonet sürücüsü Erdem, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, arı dolu kovanlar çevreye dağıldı.
Kaza sonrası olay yerine gelen Siverek - Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sinan Uçar durumu bölgedeki arıcılara bildirdi. Bölgeye gelen uzman ekibin üyeleri giydikleri arıcı maskeli kıyafetle kamyonetteki kovanları başka bir araca nakletti.
Arıcının Van'dan yüklediği kovanları Gaziantep'e götürdüğü sırada kaza yaptığını belirten Uçar, "Durumu alır almaz arıların insanlara zarar vermemesi için seferber olduk." dedi.
Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA


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