Haberler » Güncel » Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede

Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede

MUĞLA'da, TIR dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

15.10.2019 12:20Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede

MUĞLA'da, TIR dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Ele geçen uyuşturucunun değerinin, 120 milyon lira olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'la yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını öğrendi. Ula'nın Akyaka Mahallesi'nden cumartesi günü uyuşturucunun taşındığı TIR, polis ekiplerince durduruldu. Narkotik köpekleriyle araçta arama yapıldı. TIR'ın dorsesindeki arı kovanlarına, dedektör köpekler tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, arıcı kıyafetiyle kovanlarda detaylı arama yaptı. Aramada, kovanların içine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi. İran üzerinden yurda sokulduğu belirlenen eroinle ilgili C.B., T.E., F.G. ve S.S. gözaltına alındı. 120 milyon lira değerinde olduğu belirtilen uyuşturucunun İzmir'e götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.



Narkotik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 Marmaris'te 'EcoFest' etkinlikleri
12:26 Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
12:25 HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu
12:25 Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor
12:25 Osmaniye lösemi hastası fatma naz, yardım eli uzanmasını bekliyor
12:25 Kahramanmaraş 11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor
12:25 Ankara 81 ilde güven ve huzur uygulaması: bin 263 kişi yakalandı
15.10.2019 12:27:47