Arı Maya 3 Filmi

Arı Maya 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Arı Maya 3, karınca prensesi kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Arı Maya ve arkadaşı Willi'nin maceralarını konu ediyor. Arı Maya ve arkadaşı Willi, kendilerine emanet edilen gizemli şeyi korumaya çalışırken, bir anda kendilerini büyük bir böcek savaşının ortasında bulur. Karınca prensesi kurtarmak için karşısına çıkan acımasız düşmanlarla savaşmak zorunda kalan Maya ve Will için bu süreç dostluklarının test edilmesine neden olur.Noel ClearyFin Edquist , Adrian BickenbachAnimasyonMaya the Bee 3: The Golden OrbBG Film2021Almanya, AvustralyaİngilizceCGV Mars Dağıtım19.02.2021

Kaynak: InterSinema.com