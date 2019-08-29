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Arı Maya, Çocuklarla Optimum'da Buluşacak

Her yaş grubunun yanı sıra çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle onlar için "eğlencenin adresi" olan Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, bu kez Arı Maya'yı konuk edecek.

29.08.2019 09:29 Arı Maya, Çocuklarla Optimum'da Buluşacak

Çocuklara yönelik yaz tatili eğlencesinin sürdüğü Optimum 'da, en sevilen çizgi film karakterlerinden Arı Maya, 30 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında her gün 14:00 - 16:00 - 18:00 saatlerinde gerçekleşecek seanslarda çocuklarla buluşacak.

AVM'nin etkinlik alanında kurulacak platformda sahne şovlarıyla izleyenleri kendilerine hayran bırakmaya hazırlanan Arı Maya ve arkadaşları, minik ziyaretçileri eğlence dolu yolculuğa çıkaracak.

Optimum Club üyelik formunu dolduran ziyaretçilerin çocuklarının ücretsiz katılacağı etkinlikte minik ziyaretçiler, "Arı Maya" ile birlikte eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme şansı yakalayacak.

Söyleşiler ve eğlenceli aktiviteler, şarkılar ve danslarının yanı sıra çocuklarla anı fotoğrafları da çektirecek olan Arı Maya ve arkadaşları, tatilini renklendirmek isteyen minik ziyaretçilerin hayallerini gerçekleştirecek.


Arı Maya, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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