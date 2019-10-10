Arı sütü, kilosu 7 bin liraya satılıyor

ORDU Büyükşehir Belediyesi ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle kadın arıcılar, arı sütü üretiyor. Elde edilen arı sütünün kilogramı ise 7 bin liradan satılıyor.

Türkiye'de 'gezginci' arıcılarla bal üretiminde ilk sırada yer alan Ordu'da, ekonomik değeri yüksek olan arı sütünün üretilmesi için proje çalışmaları yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi hazırlandı. Proje kapsamında, eğitim alan kadın arıcılar, arı sütü üretiyor. Elde edilen arı sütünün kilogramı ise 7 bin liradan alıcı buluyor.

Eğitim alan kadın çiftçilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, bu tür projeleri destekleyeceklerini söyledi. Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütünün üretiminin artırılacağını vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5 aylık süre zarfında çalışmalarını sürdüren kadın çiftçiler, yapılan analizler sonucunda arı sütünün fiyatının belirlenmesinde temel kalite parametresi olan ve en az 1,4 değere sahip olması gereken '10 Hidroksi Dekanoik Asit' (HDA) değerinde 2,1 yüzdesiyle karşılaşarak başarıya imza attı. Kadın çiftçilerimiz ile Gürgentepe'den Gölköy'e, Ulubey'den Aybastı'ya kadar bir takım oluşturduk. Şu anda büyük başarı sergiliyorlar. Aynı zamanda da dünyaya örnek olacak çalışmaları yapıyorlar. Pazarlama konusunda da biz onlara destek olacağız. Aynı zamanda kurduğumuz tarım şirketimizin ürünlerinden biri olarak da bunu halkımıza sunacağız. Kadın çiftçilerimizi örnek olması için billboard'larda tanıtacağız. Türkiye, bu başarılı kadınları tanıyacak."

Arı sütünün birçok hastalığa iyi geldiğini de hatırlatan Başkan Güler, "Arı sütü, sayısız hastalığa iyi geliyor. Aynı zamanda enerji veren, yaşlanmayı önleyen, sporcuların kapasitesini artırması açısından da son derece önemli bir ürün. Bu ürün dışında propolis konusuna da ağırlık vereceğiz. Propolis daha da bol getirisi olan bir ürün. Yeni bir sahada daha dünyaya örnek olmaya çalışacağız. Ürettiğimiz arı sütü, kalite açısından da değerli" dedi.