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Arı sütü ve propolis Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, arı sütü ve propolisin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek virüslere karşı direncini arttırdığını söyledi.

07.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:32
Arı sütü ve propolis Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, arı sütü ve propolisin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek virüslere karşı direncini arttırdığını söyledi.

Bal ve bal ürünlerinin faydalarını açıklayan Elevli, balın bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğinin olduğuna ve özellikle korona virüsü gibi hastalıklara iyi geldiğine dikkat çekti.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli yaptığı açıklamada, "Balın her çeşidinin birçok hastalığa iyi geldiği artık bilimsel bir gerçektir. Özelliklede propolis ve arı sütleri bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından önemlidir. Propolis bakterilere karşı koruyucu kalkan görevi üstlenmektedir" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ciddi anlamda kendini hissettiren korona virüsü salgın hastalığının tek çaresinin arı sütü ve propolis olduğunu savunan Elevli, "Birçok uzman araştırmacılar şuan çaresi bulunamayan bu korona virüsünün tek çözümünün bağışıklığın güçlü tutulması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyorlar. Bal ürünleri de bağışıklığın güçlendirilmesi için tek çözüm ve çaresidir. Propolis ve arı sütünü kullan insan vücudundaki bakteriyi mikrobu uzaklaştırır bağışıklığı güçlü tutar. Propolisin antiseptik ve antibakteriyeldir. Bu yüzden dünyanın tek bozulmayan ürünü baldır. Propolis sayesinde bal küflenip bozulmaz. Hala günümüzde bozulmamış ama kurumuş bal çıkar. Bunun en büyük etkeni ise propolis sayesindedir. Arı sütünde sadece kraliçe arı tüketir. Normal arı 45 gün yaşar, bunu sadece kraliçe arı tüketir 7 yıla kadar yaşar. İnsan vücuduna nasıl bir faydası var buradan pay çıkartmalıyız" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Fehmi Kubilay, Propolis, Giresun, Güncel
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