Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Arı üretimine kadın eli değdi, kalite yükseldi

Arı üretimine kadın eli değdi, kalite yükseldi Aydın'da üretilen ana arılar başta İran olmak üzere yurt dışına da gönderiliyor Aydınlı kadınların ürettiği ana arılar, yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerin tercihi olurken, İran'a kadar gönderilen arıların ürettikleri ürünlere talep her geçen...

16.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:29
Arı üretimine kadın eli değdi, kalite yükseldi
Aydın 'da üretilen ana arılar başta İran olmak üzere yurt dışına da gönderiliyor
AYDIN - Aydınlı kadınların ürettiği ana arılar, yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerin tercihi olurken, İran'a kadar gönderilen arıların ürettikleri ürünlere talep her geçen gün artıyor. Dünyayı etkileyen Korona virüs salgını sonrasında insanların arı ürünlerine olan ilgisi artarken, ana arı üretim merkezi haline gelen Aydın'daki kadın üreticiler kraliçe arılara gözü gibi bakıyor.
Yaklaşık 12 yıldan beri bal ve ana arı üretimi yapan kadın üreticilerden Demet Özdemir, ana arı üretim sezonunun başladığını, incelik isteyen bir iş olmasından dolayı kraliçe arı üretiminde kadınların daha başarılı olduğunu kaydetti. Güzel geçen bahar mevsimi ile birlikte ürettikleri ana arıların yurt içinde ve yurt dışında birçok alıcısının bulunduğunu belirten Özdemir, özellikle bu seneki sezonun insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu açıkladı.
İncelik ve özen isteyen bir iş yaptıklarını ifade eden Özdemir, "Güzel bir sezon bekliyoruz. Bu sene arının değeri çok daha önemli insanlığımız için. Çünkü arı ürünlerinin bal, propolis, polen hepsinin Korona virüs mikrobu ile savaştığını biliyoruz. Ana arı üretim işine devam ediyoruz. Özellikle bu işi bayanlarımızın yapması gerekiyor. Çünkü incelik ve özen isteyen bir iş. Bu işi öğrenmek isteyen bayanlara yardımcı oluyorum. 2 senedir bu işi öğrettiğim bayanlar da bu işi yapmaya başladılar. Çünkü arı ürünleri çok değerli. Ürettiğimiz arıları yurt içi dahil, yurt dışında İran'a kadar gönderiyoruz. Zaten bu işe başlayalı 12 sene oldu. 12 seneden beri müşterilerimiz alıma devam ediyor. Yalnız bu sene arılarımızda sebebini açıklayamadığımız bir huzursuzluk var. Şu an bahar mevsimi de güzel seyrediyor ama yağmur yağmadığı takdirde kısa sürecek. Burada ana arı üretimi yapmaya devam ediyoruz. Arılarda bulunması gereken her kovanda bir kraliçe arımız var. Ben kraliçe üretimi yapıyorum. Yüzükten çıktıktan sonra ana kutulara veriyorum arıları. 2-3 gün kovanda durduktan sonra, çiftleşme oluyor. 15-16 günlük sürenin ardından satışa hazır hale geliyor. Ayrıca bir ana arı günde 2 bin, 2 bin 500 yumurta atabiliyor, yaklaşık 2 sene ömrü oluyor" diye konuştu. Arı üretimine kadın eli değdi, kalite yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydınlı, Aydın, İran, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

G20’de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek Ekonomi
G20'de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Bakan’dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor Ekonomi
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis’ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Ekonomi
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Ekonomi
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Haberler ›› Ekonomi ››Arı üretimine kadın eli değdi, kalite yükseldi - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:02: Sanayicilere iki yeni kolaylık - Ekonomi 11:58: Koronavirüs tedavisinde heyecanlandıran gelişme - Ekonomi 11:57: Sanayiciye yeni kolaylık, yıllık işletme cetveline 4 ay uzatma - Ekonomi 11:52: Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı - Ekonomi 11:52: DKİB'den sağlık çalışanlarına koruyucu önlük ve tulum desteği - Ekonomi 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber