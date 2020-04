Kaynak: İHA

Arı üretimine kadın eli değdi, kalite yükseldi Aydın 'da üretilen ana arılar başta İran olmak üzere yurt dışına da gönderiliyorAYDIN - Aydınlı kadınların ürettiği ana arılar, yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerin tercihi olurken, İran'a kadar gönderilen arıların ürettikleri ürünlere talep her geçen gün artıyor. Dünyayı etkileyen Korona virüs salgını sonrasında insanların arı ürünlerine olan ilgisi artarken, ana arı üretim merkezi haline gelen Aydın'daki kadın üreticiler kraliçe arılara gözü gibi bakıyor. Yaklaşık 12 yıldan beri bal ve ana arı üretimi yapan kadın üreticilerden Demet Özdemir, ana arı üretim sezonunun başladığını, incelik isteyen bir iş olmasından dolayı kraliçe arı üretiminde kadınların daha başarılı olduğunu kaydetti. Güzel geçen bahar mevsimi ile birlikte ürettikleri ana arıların yurt içinde ve yurt dışında birçok alıcısının bulunduğunu belirten Özdemir, özellikle bu seneki sezonun insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu açıkladı.İncelik ve özen isteyen bir iş yaptıklarını ifade eden Özdemir, "Güzel bir sezon bekliyoruz. Bu sene arının değeri çok daha önemli insanlığımız için. Çünkü arı ürünlerinin bal, propolis, polen hepsinin Korona virüs mikrobu ile savaştığını biliyoruz. Ana arı üretim işine devam ediyoruz. Özellikle bu işi bayanlarımızın yapması gerekiyor. Çünkü incelik ve özen isteyen bir iş. Bu işi öğrenmek isteyen bayanlara yardımcı oluyorum. 2 senedir bu işi öğrettiğim bayanlar da bu işi yapmaya başladılar. Çünkü arı ürünleri çok değerli. Ürettiğimiz arıları yurt içi dahil, yurt dışında İran'a kadar gönderiyoruz. Zaten bu işe başlayalı 12 sene oldu. 12 seneden beri müşterilerimiz alıma devam ediyor. Yalnız bu sene arılarımızda sebebini açıklayamadığımız bir huzursuzluk var. Şu an bahar mevsimi de güzel seyrediyor ama yağmur yağmadığı takdirde kısa sürecek. Burada ana arı üretimi yapmaya devam ediyoruz. Arılarda bulunması gereken her kovanda bir kraliçe arımız var. Ben kraliçe üretimi yapıyorum. Yüzükten çıktıktan sonra ana kutulara veriyorum arıları. 2-3 gün kovanda durduktan sonra, çiftleşme oluyor. 15-16 günlük sürenin ardından satışa hazır hale geliyor. Ayrıca bir ana arı günde 2 bin, 2 bin 500 yumurta atabiliyor, yaklaşık 2 sene ömrü oluyor" diye konuştu.