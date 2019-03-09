Arı, Vatandaşla Buluşmaya Devam Ediyor

AK Parti Nevşehir
Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
, seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla buluştu.
Arı, buradaki konuşmasında, AK Parti'nin bir vefa partisi olduğunu belirterek, seçim sürecini milletin gönlüne girerek alınlarının akıyla tamamlayacaklarını dile getirdi.
"Bizim siyasetimiz sen, ben siyaseti değildir, vatandaşımıza en güzel hizmeti nasıl sunarız, Nevşehirimize başarılı bir geleceği nasıl hazırlarız, onun siyasetidir." diyen Arı, "Teşkilatımızda bir dakika dahi hizmet vermiş, Nevşehir sevdalısı tüm kardeşlerimizi kucaklayarak süreci beraber götürmek istiyoruz. Hayalimizdeki Nevşehir için hep birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız." dedi.
Seçim çalışmalarında halkın yoğun ilgisi ve teveccühü ile karşılaştığını anlatan Arı, belediye başkanı seçildiği takdirde kente adeta çağ atlatacak projeleri vakit kaybetmeden hayata geçireceklerini aktardı.
Arı, şöyle konuştu:
"Hangi kapıyı çalıp, kiminle el tutuştuysak gönül kapılarını sonuna kadar açtı. Biz, samimiyet ve tevazu dedik, gönül belediyeciliği dedik ve bismillah çekerek yola çıktık. Tüm hemşehrilerim, bizde en önce samimiyet ve tevazu görecek. İkiyüzlülük bizim elimizin tersiyle ittiğimiz kötü bir haslettir. 31 Mart zaferi bizi bekliyor. Bu seçimler Rasim Arı'nın başkan olması seçimi değil, bir milletin bekasına sahip çıktığı bir yol ayrımıdır. Bu mücadele içerisinde Rabbim bizlere başkan olarak bu şehre hizmetkar olmanın kapılarını açtı. Hemşehrilerimizin gönlünde bize yer verdi. Biz bunun kıymetini bilerek, sorumluluğunu bir an olsun unutmadan çalışacağız."
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe
de konuşmasında vatandaşlardan 31 Mart'ta Arı'ya destek istedi.
Menekşe, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Soy ismi olan arı gibi çalışkan, Rasim Arı kardeşimizi Nevşehir'e belediye başkan adayı
yaptı. Rasim Arı başkanımızın ne gibi büyük hayalleri olduğunu, neler yapabileceğini 1 Nisan
'dan itibaren göreceksiniz. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin." şeklinde konuştu.
Programda, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, belediye ve il genel meclis üyeleri de hazır bulundu.
Güncel
Kaynak: AA