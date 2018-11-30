Arı Yetiştiricilerine 3 Bin 200 Organik Kovan ve Mum Desteği

30 Kasım 2018 Cuma 12:34



30 Kasım 2018 Cuma 12:34

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekleri ile yürüttüğü "Bayburt Organik Arıcılık Projesi" kapsamında arıcılara malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. 875 bin TL bütçeli proje kapsamında 80 arıcıya; 3 bin 200 adet organik kovan, 3,5 ton organik balmumu ve organik arıcılık malzemeleri dağıtıldı.Malzeme dağıtım töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, zengin florası ile önemli bir arıcılık potansiyeline sahip olan Bayburt ilimizin merkez ve ilçelerinde organik arıcılığın geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.Bayburt'un 9 ayrı vadisini kapsayan proje ile üretilecek organik balların, üretildiği vadi isimleri ile özgün bir ürün olarak pazara sunulacağını ifade eden Vali Pehlivan " Toplam 80 arıcının yer aldığı bu proje kapsamında, arıcılarımıza organik arıcılık eğitimi verilecek. Bunun yanında 3 bin 200 kovan dağıtılıyor. Organik bal mumu dağıtılıyor. Ayrıca organik üretim sertifikası alabilmek için oluşan masrafların yine yüzde 70'ini devletimiz karşılıyor. " dedi.Bayburt'ta arıcılık alanında son yıllarda yapılan proje ve çalışmalardan son derece olumlu sonuçlar alındığını ifade eden Vali Pehlivan bu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi; "Özellikle son dönemde ilimizde arıcılık alanında; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 40 kurs düzenlendi. 2 bin 100 kişiye arıcılık eğitimi verildi. Her yıl uzmanlar getirilerek arıcılara yetiştiricilikle ilgili konferanslar verildi. 400 bin TL bütçeli Orsor Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi yürütüldü. Arıcılar birliğine bal dolum ve paketleme tesisi kuruldu. 4 bin adeti arılı kovan olmak üzere 7 bin adet organik kovan dağıtıldı. Arıcılarımıza 2,5 milyon TL destek sağlandı. 2,5 milyon TL'lik özel arıcılık projesi hayata geçirildi. Diğer yandan Bayburt Üniversitemiz bünyesinde arıcılık merkez araştırma ve geliştirme merkezi kuruldu. Merkez araştırma laboratuvarında Bal Analiz Merkezi oluşturuldu. Arıcılar birliğimizle protokol yapılarak Bayburtlu arıcılarımıza indirimli Bal analiz imkanı sağlandı. Yine Üniversitemizce TANAP kapsamında Demirözü bölgesinde 900 bin TL bütçeli Arıcılığı Geliştirme Projesine başlandı. Bayburt Balı Markası oluşturuldu. Coğrafi işaret çalışmaları başlatıldı. Tüm bu çalışmalar neticesinde 23 bin olan kovan sayımız 80 bine yaklaştı."Vali Pehlivan arıcılık alanında yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar vermeye başladığını ve yıllık bal rekoltesinin bu doğrultuda 300 tondan 2000 tonun üzerine çıktığını kaydetti.Vali Pehlivan, "Özel sektörde de bu örnek çalışma, ambalajından şişesine kadar ortaya koyulunca özel markalar oluşmaya başladı. Önceden bir yerde bir fuar, bir tanıtım organizasyonu varsa bunu kamu kurumu yardımıyla katılıyorduk. Ama şimdi 10 ayrı özel marka oluştu. Yani üste Bayburt Balı altta da hemşehrilerimiz kendi markasını oluşturdu. Nitekim İstanbul'daki uluslararası bir fuara hemşehrilerimiz Bayburt Balını götürdüler. Özetle "Bayburt arıcılığında bal tadında bir başarı hikayesi yazılıyor. İnşallah bu ve benzeri çalışmalarla hem üretim kapasitesi hem kalite konusunda daha iyi noktalara hep birlikte geleceğiz. Ben burada görmekten mutluluk duyduğumuz bu kovanların bütün üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Programda konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş coğrafyanın bir kader olduğunu söyleyerek, "Bu coğrafya tarım için, hayvancılık için çok elverişli bir coğrafya. Ben bu anlamda sayın valimize geldiği günden beri bugüne kadar hem yardımları hem de çalışmaları dolayısıyla Bayburt adına teşekkür ediyorum. İl Tarım ve Orman müdürümüzü tebrik ediyorum. Birçok çalışmasına şahit oldum. Bayburt'ta tarımın, hayvancılığın gelişmesi anlamında çok gayretli çalışmalarına şahidim" diye konuştu.Bayburt'un arıcılık potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut ise, "Bayburt'ta son 5 yılda çok büyük çalışmalar yaptık. inanılmaz derecede bir sinerji oluştu arıcılık alanında. Biz bir hedef koymuştuk Bayburt'a geldiğimiz zaman 20 binlerdeydi Bayburt'taki kovan sayısı bunu 100 binin üzerine çıkarmamız gerekiyor demiştik. Şu anda 80 bin rakamına ulaştık ve bir taraftan da markalaşma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Düzenlenen programın ardından arıcılara kovan ve organik mumlar dağıtıldı. Programa Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü Sezai Er, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Süleyman Çiğdem ve arıcılar katıldı. - BAYBURT