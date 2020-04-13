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Arı yetiştiricilerine ilaç desteği

ARDAHAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında üretim ve tedarik zincirinin desteklenmesi için 409 arı yetiştiricisine 'varrao' hastalığıyla mücadele için 3 bin 213 paket ilaç desteğinde bulunuldu.

13.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:30
Arı yetiştiricilerine ilaç desteği

ARDAHAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında üretim ve tedarik zincirinin desteklenmesi için 409 arı yetiştiricisine 'varrao' hastalığıyla mücadele için 3 bin 213 paket ilaç desteğinde bulunuldu.

Üretim ve tedarik zincirinin desteklenmesi çalışmaları kapsamında Ardahan Valiliği tarafından arı yetiştiricilerine ulaştırılması için 27 bin lira kaynakla 3 bin 213 paket ilaç alındı. Varrao hastalığıyla mücadelede kullanılacak olan ilaçlar, 409 arıcıya dağıtılması için Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi. İlaçların teslimini yapan Vali Mustafa Masatlı, kentte 409 arıcı ve 42 binin üstünde arı kolonisi olduğunu söyledi. Göçer arıcılarla birlikte bu sayının 70 binin üzerine çıktığını söyleyen Vali Masatlı, "Bizim ilimizdeki arıcıların en önemli sıkıntılarından birisi zamanında ilaçlama yapamamaları ve Varroa hastalığı gibi sorunlardı. Biz, ilk kez ilimizde valiliğimizce destekleyerek, yaklaşık 3 bin 250 kutu ilacı, varroa hastalığıyla mücadele için temin ettik. Bu ilaçların yetiştiricilerimize verilmesi ve onların sonuçlarının takip edilmesi için Arıcılar Birliğimize teslim ettik" dedi.

Vali Masatlı, üretim zincirinin koronavirüs salgınından zarar görmemesi için önlem almaya devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsün bu kadar toplumun her kademesini, her sektörü etkilemesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın üretim zinciri devam edecek talimatlarından hareketle bizde burada arıcılık üretimimiz, bal üretimimizi ve ana arı üretimimizi desteklemek ve arı hastalıklarının önüne geçme amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdik. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."


Kaynak: DHA

Etiketler: Ardahan Valiliği, Güncel
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