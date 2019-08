Arı zehri birçok romatizma hastalığına iyi geliyor

Arı zehri birçok romatizma hastalığına iyi geliyorAĞRI - Ağrı 'da uzun yılardır arıcılık ve aktarlık yapan Abubekir Demir (65), arı zehri ile romatizma hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığı tedavi ettiğini söyledi. Son yıllarda modern tıbbın yanında alternatif tıpa başvuran romatizma ve çeşitli hastalıkları olan hastalar, şifayı oldukça başvurulan ve etkili bir yöntem olduğu iddia edilen bal arısı zehrinde arıyor.Özellikle romatizma, eklem, deri, damar hastalıkları ve çeşitli dermatolojik hastalıklarda kullanıldığı bilinen arı zehri tedavisinde, arı iğnesi hastanın ağrıyan yerlere yapılıyor.Daha önce lösemi hastası oğlunu tedavi etmek için başladığı arıcılık mesleğinde ürettiği ballara, lösemi hastası oğlunu da tedavi etmeyi başardığını söyleyen ve Ağrı'da 17 yıldır arıcılık ve aktarlık yapan Abubekir Demir (55), uzun yıllardan beri kendisine gelen hastalarda bu tedavi yöntemini kullandığını ve hastaların oldukça olumlu sonuçlar aldığını belirtti.Tedavinin nasıl ve ne şekilde uygulandığını anlatan Demir, tedavi de arı iğnesini vücudun ağrıyan bölgelerindeki belli akupunktur noktalarına vurdurduklarını ifade ederek, "Son zamanlarda modern tıpta da başvurulan bir yöntem olarak kullanılıyor. Bazı haberlerde de karşılaşırsınız. Bal arısı sokması kötü değildir. İnsanların alerjisi yoksa sorun olmaz. Benim kendi oğlumda İltihaplı romatizma hastası. Ben oğluma da sürekli olarak arı terapisi yapıyorum. Bunların yanında da gelen birçok hasta oluyor. Bu tedaviyi uyguladığımız hastalar da kendilerini iyi his ediyor. İltihaplı romatizma hastalığının en önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Çünkü arı zehri doğal kortizondur. Arının soktuğu bölgeye kan akışı yoğunlaşır. Kan akışı yoğunlaştığı zaman o bölgedeki damarları da tedavi eder. Arı iğnesini rastgele vurdurmuyoruz. Vücudun ağrıyan yerlerinde belli akupunktur noktalarına vurduruyoruz. Bu işlemi belli seanslar şeklinde uyguluyoruz. Daha önce bu tedavi yönteminin kullandığımız birçok hasta da bizi arayarak iyi olduklarını ifade ettiler. Bal arısı ve hakiki balın çok büyük yararı var" dedi.İltihaplı romatizma hastası olan ve Abubekir Demir'in arı iğnesi tedavisi uyguladığı oğlu Danyal Demir ise, aynı zamanda Arıcılık mezunu olduğunu ve bu tedavi yönteminin okulda kendilerine anlatıldığını dile getirerek, tedavinin son zamanlarda Türkiye ve çeşitli Avrupa ülkelerinde modern tıpta kullanılmaya başlandığını söyledi.Arı iğnesi tedavisine başladığından beri kendisini oldukça iyi his ettiğini anlatan Danyal Demir tedavisi hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Benim hastalığıma üç yıl önce teşhis kondu. Ama araştırdığım da 8-10 yıldır bu hastalığı taşıyormuşum. Ankilozan Spondilit hastalığı. Bu hastalığım iltihaplı romatizmanın bir çeşididir. Bu hastalığa yakalanmadan önce bu ve buna benzer hastalıkları taşıyan hastalar yanımıza geliyordu. Bal arısı iğnesi vurduruyordu. Şimdi bende de çıktı. Bende aynı yönteme başvurdum. Bende de olumlu sonuç verdi. Çok rahatım. Bu hastalığın genel seyri ağır geçer. Sabahları ağrılar olur. Vücudun bazı yerlerinde tutulmalar olur. Arı iğnesi vurdurduktan sonra bu tür şikayetlerim ortadan kalktı. Kimyasal ilaçlar kullanmaktan kaçınıyorum. Arıcı olduğum için sürekli arıların içerisindeyim. Arı sütü, bal, polen, propolis tüketiyorum. Bu saye de işimi yapabiliyorum. Ben kendim de arıcılık mezunuyum. Bunu aldığımız derslerimizde de görmüştük. Arı iğnesinin bu tarz hastalıklara iyi geldiği anlatılmıştı bize okulda. Daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda da ortaya çıktı. Türkiye ve Avrupa ülkelerinde de arı iğnesi ve arı havası ile tedavi yapılıyor. Belli hastanelerde şu an da doğal kortizon olarak hastalara arı iğnesi vuruluyor. Bizde burada arıcı olduğumuz için doğal ortamında bu tedaviye başvurduk."