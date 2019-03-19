Arıadne-19 Tatbikatı

Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Yunanistan'ın ev sahipliğinde icra edilen ARIADNE-19 Tatbikatı'na katılıyor.Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi verildi.Buna göre, TCG AKÇAKOCA, NATO Daimi Mayın Görev Grubu-2 (SNMCG-2) görevi kapsamında Yunanistan'ın ev sahipliğinde 14-21 Mart arasında gerçekleştirilen ARIADNE-19 Tatbikatı'na katılıyor.Tatbikat kapsamında, Girit'teki Suda Limanı ziyaret edildi.Ziyaretin bitişinde asimetrik tehdit, hava savunma harbi ve mayın harbi eğitimleri yapıldı.Mayın harbi eğitimleri çerçevesinde, SAS timlerince 2 eğitim mayını ve bir el yapımı patlayıcı tespit edilirken, Türk bayrağı açıldı.