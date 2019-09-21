Haberler » Güncel » Haber

Arıbahçe köyünde yangın

21.09.2019 13:46Arıbahçe köyünde yangın


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:02 Antalya'nın fethi kutlamaları hazırlığı
15:02 Başkentte güneşin doğuşuyla batışı Hüseyin Gazi Dağı'ndan izlenecek
15:01 Arnavutköy'de katliam yapan zanlı kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı
15:01 Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi
15:01 Kamu çalışanlarına 'bağımlılık yapan maddelerle mücadele eğitimi' verildi
15:01 Kahramanmaraş, 'Milletlerarası İstiklal ve Ahlak Programı'na hazırlanıyor
15:00 Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı