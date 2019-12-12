Arıcak'ta ücretsiz kurs

Arıcak
Kaymakamlığınca ücretsiz bağlama, gitar ve ney kursu açıldı.
Kaymakam Şenol Öztürk yaptığı açıklamada, kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yaşam ve Aile Destek Merkezi'deki kursların gençlerin sosyal alanda gelişme kaydetmesine katkı sunduğunu söyledi.
Öztürk, "Mmüzik odamızda öğrencilerimize ve sivillere yönelik ücretsiz gitar, bağlama ve ney kurslarımızı başlattık. Enstrüman kurslarımız, halkımızın sosyal etkileşimini arttıracak, yeni beceriler kazanmalarına olanak sağlayacak." dedi.