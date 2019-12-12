Haberler » Güncel » Arıcak'ta ücretsiz kurs - Haber

Arıcak'ta ücretsiz kurs

Arıcak Kaymakamlığınca ücretsiz bağlama, gitar ve ney kursu açıldı.

12.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:20Arıcak'ta ücretsiz kurs
Kaymakamlığınca ücretsiz bağlama, gitar ve ney kursu açıldı.
Kaymakam Şenol Öztürk yaptığı açıklamada, kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yaşam ve Aile Destek Merkezi'deki kursların gençlerin sosyal alanda gelişme kaydetmesine katkı sunduğunu söyledi.
Öztürk, "Mmüzik odamızda öğrencilerimize ve sivillere yönelik ücretsiz gitar, bağlama ve ney kurslarımızı başlattık. Enstrüman kurslarımız, halkımızın sosyal etkileşimini arttıracak, yeni beceriler kazanmalarına olanak sağlayacak." dedi.

Şenol Öztürk, Arıcak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:08 Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
19:07 Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi - Haber
19:06 Mehmet Baransu'nun eski eşi tanık olarak dinlendi - Haber
19:06 Sahte sanılarak el konulan içki ve sigaralarını 1 yıl sonra geri aldı - Haber
19:02 Başkan Öz, hemşehrilerini umreye uğurladı - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 19:15:42