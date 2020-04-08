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Arıcıdan yol kontrol noktasındaki ekiplere bal ikramı

AKSARAY'da, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu il temsilcisi, koronavirüs önlemleri kapsamında kent girişindeki kontrol noktasındaki ekiplere bal dağıttı.

08.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:48
Arıcıdan yol kontrol noktasındaki ekiplere bal ikramı

AKSARAY'da, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu il temsilcisi, koronavirüs önlemleri kapsamında kent girişindeki kontrol noktasındaki ekiplere bal dağıttı.

Kent merkezi girişlerindeki kontrol noktalarında polis, jandarma ve sağlık görevlileri, koronavirüs önlemleri kapsamında araçları durdurup, sürücü ve yolcuların seyahat belgelerini kontrol ederek ateşlerini ölçüyor. Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu İl Temsilcisi Nezih Çetinkaya da son dönemlerde yoğun bir şekilde çalışan ekipleri ziyaret ederek, bal ikram etti. Ekip çalışanlarına bal dağıtan Nezih Çetinkaya, "Bu zor günümüzde halkımızın sağlığı için uğraşan sağlık görevlilerimiz ile yine aynı görevi üstelenen jandarma ve polislerimize motivasyon için Ekecik Dağı'nda kendi kovanlarımda ürettiğim çiçek balıyla destek olmak istedim" dedi.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Türkiye, Polis, Güncel
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