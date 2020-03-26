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Arıcılar, ham balın kodekse girmesini istiyor

Türkiye Arı Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hatay Arıcı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ekici ham balın kodekse girmesini istediklerini söyledi.

26.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:35
Arıcılar, ham balın kodekse girmesini istiyor
Türkiye Arı Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hatay Arıcı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ekici ham balın kodekse girmesini istediklerini söyledi.

Türkiye Arı Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hatay Arıcı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ekici, birlik binasında yaptığı açıklamada bal kodeksinde birçok çeşit balın olduğunu ancak 'ham bal'ın olmadığını söyledi.

Başkan Ekici bazı firmaların 'ham bal'ın kodekse girmesini istemediğini, doğal balların kesinlikle kristalize olduğunu belirterek "Sektörümüzle ve arı ürünleri ile ilgili kodekse girmesini istediğimiz bir konu var. Bu konunun adı 'ham bal'. Bal kodeksinde kristalize bal, sıvı bal, ve krem bal var ama 'ham bal' yok. 'Ham bal' petekte olgunlaşmış bir balın paketlenerek veya paketlenmeyerek tüketici sofrasına gelmesidir. Bazı büyük firmalar 'ham bal' literatürünün kodekse girmesini istemiyorlar. Kendileri balları aldıktan sonra bir ısıl işlem gösteriyorlar, hatta pastörize ediyorlar. Bu pastörize sırasında çok ince eleklerden geçirerek balın içinde besleyici önem taşıyan erimiş vaziyette olan polenleri süzüyorlar. Polenleri süzdükten sonra bal raflarda kristalize olmuyor ama besleyicilik değerini kaybediyor. Tüketici diyor ki ben petekten alındığı gibi, ısıl işlem görmeden soframa balın gelmesini ve o şekilde tüketmek istiyorum diyor. Çünkü Avrupa'da, Amerika'da bu şekilde var diyorlar. Mutlaka doğal ballar kristalize olur, halk tabiri ile şekerlenir. Şekerlenen bal özelliğinden hiçbir şey kaybetmez. Ballarımız ısıl işlem görmeden tüketilmeli veya tüketici bunu tercih etmeli. Ama ısıl işlem görene de herhangi bir şey demiyoruz. Firmalar illa da ısıl işlem görmeyen 'ham bal'ı paketlesin diye ısrarımız yok. Bu bir ticari meseledir, a firması paketler, b firması paketlemez" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Hatay, Güncel

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