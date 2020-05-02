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Arıcılar kolları sıvayarak bal üretimi çalışmalarına başladı

Türkiye'de tarım ve hayvancılığın yanı sıra son yıllarda arıcılığın da en fazla yapıldığı illerden biri haline gelen Ağrı'da arıcılar, kaliteli bal üretmek için dağlık alanlarda konaklamaya başladı.

Arıcılar kolları sıvayarak bal üretimi çalışmalarına başladı
02.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:32
Türkiye'de tarım ve hayvancılığın yanı sıra son yıllarda arıcılığın da en fazla yapıldığı illerden biri haline gelen Ağrı'da arıcılar, kaliteli bal üretmek için dağlık alanlarda konaklamaya başladı.
Vali Süleyman Elban'ın destekleriyle arı yetiştiriciliğinin her geçen yıl daha da iyiye gittiği kentte kış aylarının sert geçmesi nedeniyle sonbaharda arı kovanlarıyla Iğdır, Hatay ve Tokat gibi sıcak kentlere göç eden arıcılar, havanın ısınıp çiçeklerin açmasıyla geri dönmeye başladı.
Yüksek rakımlı yaylaları ve bitki çeşitliliği bakımından zengin potansiyele sahip kent, her yıl özellikle Karadeniz bölgesinden gelen gezgin arıcılara ev sahipliği yapıyor.
Kış mevsiminde ailelerinden yüzlerce kilometre uzaklıkta arılarıyla konakladıktan sonra kente dönmeye başlayan arıcılar, kaliteli bal üretmek için hazırlık yapıyor.
Arılarını özenle üretim sezonuna hazırlıyorlar
Geçimini arıcılıkla sağlayan vatandaşlar, havaların durumuna göre her yıl mayıs ile eylül ayları arasında evlerinden uzaktaki yayla ve köylerde çadır kurup kaliteli bal üretmek için meşakkatli şekilde çalışıyor.
Kışlaklarda sayısını arttırdıkları arı kolonilerini kovanları ile kamyonlara yükleyerek kente getiren arıcılar, ölmelerinin önüne geçmek ve gelişimlerini sağlamak için günlük olarak şurup ve kek hazırlayarak arılarına gözü gibi bakıyor.
Kentteki aracılar Valilikten büyük destek gördü
Ağrı Arıcılar Birliği Başkanı Erol Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım, hayvancılık ve arıcılıktan iyi anlayan Vali Elban ile karşılaşmalarının kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi.
Vali Elban'ın ilk olarak Ağrı balının tanıtımı için fuar düzenlediğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:
"2. etapta arıcılar için mum makinesi getirdi. 3. etapta marka tesciline başvurdu ve marka tescilini aldık. Coğrafi işaret de 2 yıldır devam etmekte. Vali Bey bize 2 tane mum eritme kazanı, pres makinesi, dinlendirme kazanı getirdi. Son olarak da bu koronavirüs belası çıkınca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı arıcılara Tokat'tan, Sakarya'dan, Hatay'dan ve özellikle Iğdır'dan 80-90 arıcımızın gidiş gelişinde vermiş olduğu izinle hiçbir sıkıntı çıkmadı. Vali Bey'in son 3 yılda bize yaptığı destekler hiçbir ilde olmayan bir iş."
Kılıç, il dışındaki arıcıların yüzde 70'inin geri döndüğünü dile getirerek, "Biz kahvaltılık değil, ilaç üretiyoruz. Vali Bey'in başlattığı coğrafi işaret sonrası 2 yıldır yapılan tahlillerde de Ağrı balı, Türkiye verilerinin kat kat üstünde. İl genelinde yerli arıcılarımızın 25 bin kovanla aldığı bal 400-500 ton arası. Ordu, Trabzon ve Rize'den gelip buradan bal üretenlerin yaklaşık 35 bin ile 50 bin arası kovanı var." diye konuştu.
Uzun yıllardır kentte arıcılık yapan Ebubekir Demir de baharın gelişiyle arıların kışlaktan çıktığını belirterek, kaliteli bal üretmek için doğa ile iç içe yerlere kovanlarını bıraktıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Iğdır, Ağrı, Güncel, Haber

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