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Arıcılığın önemine vurgu yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan arıcılık projelerinin tanıtımı ve arıcıların bilgilendirilmesi amacı ile toplantılar düzenlendi.

21.07.2019 16:53 Arıcılığın önemine vurgu yapıldı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan arıcılık projelerinin tanıtımı ve arıcıların bilgilendirilmesi amacı ile toplantılar düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı ile Kaynarca, Karasu ve Kocaali İlçelerimizde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan arıcılık projelerinin tanıtımı ve arıcıların bilgilendirilmesi amacıyla toplantılar düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Bedrullah Erçin, Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ör, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman ve Veteriner Hekim Nazmi Yılmaz katılımlarıyla Arı yetiştiriciliğiyle istişare amaçlı yapılan toplantılarda; Planlanan Arıcılık projeleri hakkında bilgi alışverişi, saha araştırma, projelerin tanıtımı ile ilgili katılımcıların görüş, öneri ve talepleri alınmıştır. Karasu, Kocaali ve Kaynarca için toplam 50 arı yetiştiricisi katıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca, Sakarya, Güncel

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