Arif Demirci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ZONGULDAK ALAPLI belediye başkan adayı olan Arif Demirci isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ZONGULDAK ALAPLI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Arif Demirci isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ZONGULDAK ALAPLI adayı Arif Demirci kimdir? BTP ZONGULDAK ALAPLI adayı Arif Demirci yüzde kaç oy aldı?

Arif Demirci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ZONGULDAK ALAPLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Arif Demirci ALAPLI ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. ALAPLI ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Arif Demirci adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

ZONGULDAK ALAPLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.