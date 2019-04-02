Arif Doğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi ADIYAMAN belediye başkan adayı Arif Doğan oldu. Vatan Partisi adayı Arif Doğan, ADIYAMAN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ADIYAMAN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi ADIYAMAN belediye başkan adayı Arif Doğan ile ilgili seçim sonuçları ve ADIYAMAN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi ADIYAMAN belediye başkan adayı Arif Doğan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ADIYAMAN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ADIYAMAN aday yarışı ve ADIYAMAN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ADIYAMAN Seçim Bilgileri

ADIYAMAN belediyesi için toplam sandık sayısının 485 olduğu belirlendi.

ADIYAMAN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 483 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ADIYAMAN belediyesi için katılım oranının ise % 80,45 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ADIYAMAN toplam seçmen sayısının ise 159.663 olduğu belirlendi.

ADIYAMAN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 128.444 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi ADIYAMAN Belediye Başkan Adayı Arif Doğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi ADIYAMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Arif Doğan, ADIYAMAN yarışında % 0,14 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Arif Doğan toplamda 171 adet oy sayısına ulaştı.

Vatan Partisi ADIYAMAN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.