Arif Hikmet Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Erzurum Çat belediye başkan adayı olan Arif Hikmet Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Erzurum Çat ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Arif Hikmet Kılıç isimli CHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde CHP Erzurum Çat adayı Arif Hikmet Kılıç kimdir? CHP Erzurum Çat adayı Arif Hikmet Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Arif Hikmet Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Erzurum Çat belediye başkan adayı olarak gösterilen Arif Hikmet Kılıç Çat ilçesinde % 37,33 oranında oy almıştır. Çat ilçesinde % 37,33 oranında oy olan Arif Hikmet Kılıç adlı CHP adayı toplamda 3.405 adet oy sayısına ulaştı.

Arif Hikmet Kılıç Kimdir?

Arif Hikmet Kılıç, 1967 yılında Erzurum'un Çat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini ilçede tamamlayan Arif Hikmet Kılıç, daha sonra ticaret hayatına atıldı. İstanbul'a yerleşen Kılıç, inşaat, turizm ve eğlence sektöründe işlerle uğraştı. 2014 yerel seçimlerde CHP'den ilçe başkanı olarak seçilen mevcut Kılıç, yeniden CHP'den başkan adayı oldu.

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