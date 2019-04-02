Arif Köroğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BBP Edirne belediye başkan adayı Arif Köroğlu oldu. BBP adayı Arif Köroğlu, Edirne belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Edirne belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BBP Edirne belediye başkan adayı Arif Köroğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Edirne belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BBP Edirne belediye başkan adayı Arif Köroğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Edirne belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Edirne aday yarışı ve Edirne seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Edirne Seçim Bilgileri

Edirne belediyesi için toplam sandık sayısının 356 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi için açılan sandık sayısının ise 355 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Edirne belediyesi için katılım oranının ise % 81,71 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Edirne toplam seçmen sayısının ise 118.952 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BBP Edirne Belediye Başkan Adayı Arif Köroğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BBP Edirne belediye başkan adayı olarak gösterilen Arif Köroğlu, Edirne yarışında % 0,80 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Arif Köroğlu toplamda 759 adet oy sayısına ulaştı.

Arif Köroğlu Kimdir?

14 Eylül 1971 yılında Edirne'de doğdu. Universite mezunu olan Köroğlu, Büyük Birlik Partisi Edirne İl Başkanlığı yapıyor.

BBP Edirne belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.