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Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu

Kayseri Genç Erkekler Futbol Turnuvasında Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayseri şampiyonu oldu.

15.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:45Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu
Erkekler Futbol Turnuvasında Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayseri şampiyonu oldu.

Arif Molu, 75 takımın katılımı ile başlayan ve büyük heyecana sahne olan Genç Erkekler Futbol Turnuvasında final maçında Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ni normal süresi golsüz tamamlanan karşılaşmada penaltı atışlarında 3-1 mağlup ederek Kayseri şampiyonu oldu. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son 5 yılda 4 kez Kayseri Şampiyonu ve 1 kez de üçüncü oldu. 2017-2018 sezonunda da Türkiye 3'sü olan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 sezonun da ise Türkiye 2'si olmayı başardı. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bu sezon ki hedefi, Türkiye Şampiyonu olarak, Fransa'da yapılacak olan Futsal Dünya Kupasını Türkiye'yi temsil etmek.

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Kayhan Eryılmaz, "Kayseri'de yapılan maçlarımızda bizi yalnız bırakmayan okul idaremiz ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Kayseri'yi il dışında en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bizlere Kayseri şampiyonluğunu yaşatan sporcularıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Anadolu Lisesi, Kayseri, Genç, Spor

Kaynak: İHA

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