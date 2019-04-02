Arif Öner Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA AKHİSAR belediye başkan adayı olan Arif Öner isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA AKHİSAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Arif Öner isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA AKHİSAR adayı Arif Öner kimdir? BTP MANİSA AKHİSAR adayı Arif Öner yüzde kaç oy aldı?

Arif Öner Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA AKHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Arif Öner AKHİSAR ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. AKHİSAR ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Arif Öner adlı BTP adayı toplamda 258 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA AKHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.