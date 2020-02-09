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Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Dünya Federasyonu Başkanlığı'na aday gösterildi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Dünya Federasyonu (WAFF) Başkanlığı'na aday gösterildi.

09.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:58Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Dünya Federasyonu Başkanlığı'na aday gösterildi
Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Dünya Federasyonu (WAFF) Başkanlığı'na aday gösterildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ampute Futbol Avrupa Federasyonu (EAFF) Kongresi, Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirildi.
Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası ile Şampiyonlar Ligi grup kurallarının da çekildiği EAFF Kongresi'nde, Uztürk, 17 üye ülkenin açık oylamasıyla WAFF Başkanlığı'na aday seçildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uztürk şunları kaydetti:
"Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın da desteğini aldığım WAFF Başkanlık Seçimleri, Federasyon'umuz ve TFF iş birliğinde 16-19 Ekim 2020 tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğindeki Ampute Futbol Dünya Federasyonu Kongresi'nde gerçekleştirilecek. Önümüzde heyecanlı bir dönem bizi bekliyor, inşallah bu seçimi kazanacağız. Herkese çok teşekkür ederim."

Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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