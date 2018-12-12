Arif V 216 Belgeseli 243 Bin İzlenmeye Ulaştı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:42



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:42

Vodafone Red sponsorluğunda ilk kez Vodafone TV'de yayınlanan "Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?" belgeseli 2 ayda 243 bin izlenme oranına ulaştı.Vodafone açıklamasına göre, Vodafone'un mobil TV servisi Vodafone TV, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Vodafone Red sponsorluğunda ilk kez Vodafone TV'de yayınlanan "Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?" belgeseli 2 ayda 243 bin izlenme oranına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Cem Yılmaz'ın son filmi "Arif V 216"nın ortaya çıkış sürecini ve nasıl çekildiğini anlatan belgesel, 8 Ocak'a kadar sadece Vodafone TV'de yayınlanacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:"Günümüzde mobil veri kullanımı hızla artıyor. Buna bağlı olarak, TV izleme alışkanlığı da mobile kayıyor. Vodafone TV üzerinden sunduğumuz, internetinden yemeyen içeriklerle müşterilerimizin mobilden TV izleme keyfini artırmak istiyoruz. Bu kapsamda, yenilikçi içeriklerimize son olarak bu yılın çok ses getiren sinema filmlerinden 'Arif V 216'nın kamera arkası görüntülerini ekledik. 'Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?' belgeseli, ilk kez Vodafone TV'de yayınlanmaya başladı. 8 Ocak'a kadar sadece Vodafone TV kullanıcılarının izleyebileceği belgesel, 2 ayda 243 bin izlenerek önemli bir başarıya imza attı. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sağlamak için zengin içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz."Yönetmen Öner Biberkökü'nün imzasını taşıyan, 105 dakikalık "Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?" belgeseli, Vodafone TV'de yaklaşık 20 dakikalık 5 ayrı bölüm halinde yayınlanıyor. Vodafone'un 1,9 TL, 4,9 TL ve 9,9 TL aylık ücretlerle sunduğu Vodafone TV paketlerinin tamamında "Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?" belgeseli bulunuyor. Vodafone TV paketlerini kullanan Vodafone Red müşterileri, belgeseli internetlerinden yemeden izleyebiliyor.