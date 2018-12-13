MHP'nin Çanakkale Terzialan İlçe Belediye Başkan Adayı Arif Yumuşak Oldu! Arif Yumuşak Kimdir?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıkladığı aday listesine göre Çanakkale Terzialan İlçe Belediye Başkan adayı Arif Yumuşak olarak belirlendi. Arif Yumuşak'ın kim olduğunuhaberimizde öğrenelim...

ARİF YUMUŞAK KİMDİR?

Belediye başkan adayı Arif Yumuşak, 1968 yılındaÇanakkale Terzialan ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Terzialan'da tamamlayan Yumuşak ,Mesleki Açık Öğretim Lisesi'ni bitirdi. 1996 yılında kendi iş yerini açtı.

2009 YILINDA AKP BELDE BAŞKANI SEÇİLDİ

Arif Yumuşak, 2004 yılında AK Parti'den İl Genel Meclis üyeliğine seçildi. Eğitim Komisyon Başkanlığı ve Köydes hizmetlerinde bulunan Yumuşak, 2009 yılında AK Parti Belde Başkanlığına seçildi. 4 yıl belde başkanlığı görevinde bulunan Arif Yumuşak, 30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan aday adayı oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Yumuşak, Çanakkale Terzialan Belediyesi Meclisi'nde encümenlik yaptı.