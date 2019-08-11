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Arife günü kayboldu, bayramda bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Arife günü kaybolan kaybolan şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Kurban Bayramının ilk saatlerinde bulundu.

11.08.2019 15:46 Arife günü kayboldu, bayramda bulundu
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Arife günü kaybolan kaybolan şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Kurban Bayramının ilk saatlerinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Doğanköy Mahallesinde 10 Ağustos günü 57 yaşındaki H.Ş'nin kaybolduğu haberini alan AFAD ve Jandarma ekipleri söz konusu yerde arama çalışması başlattı. Gece saatlerinde de devam eden arama çalışmaları sonucu H.Ş sağ olarak bulunurken hemen olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

H.Ş'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Güncel

Kaynak: İHA

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