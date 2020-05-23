ARİFE GÜNÜ'NDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

23.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:31
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekiplerinin başlattığı denetimler devam ediyor. Denetimlerden biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa istikametinde yapılıyor. Polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen kişilere idari para cezası işlemi uygulanıyor. ARİFE GÜNÜ’NDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE DENETİM

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Güncel, Haber

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