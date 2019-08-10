Haberler» Güncel» Haber

Arife gününde hayvan pazarında hareketlilik

Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde kurulan hayvan pazarlarında hareketlilik yaşandı.

10.08.2019 19:42
Arife gününde hayvan pazarında hareketlilik
Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde kurulan hayvan pazarlarında hareketlilik yaşandı.
Yenice yolu üzerindeki Melise köyü yakınlarına kurulan pazara, besiciler hayvanlarını getirdi. Çevre ilçe ve köylerden getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar için vatandaşlar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.
Küçükbaşlar 800 ila 2 bin lira, büyükbaşlar ise 5 bin ila 14 bin lira arasında değişen fiyatlardan satıldı.
Zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hayvan pazarlarında denetim yaptı.
Polis ekipleri ise kalabalık nedeniyle tedbirlerini artırırken, özellikle sahte para kullanımı konusunda satıcılara uyarılarda bulundu.
Hayvan pazarına gelen Karabük Valisi Fuat Gürel de vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Gürel, satıcılara, alıcılarla orta yolu bulmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Hem üretici malını satsın hem de vatandaş kurbanını alsın." dedi.
Arife gününde hayvan pazarında hareketlilik

Kurban Bayramı, Yenice, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:11   Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde
21:08   Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
21:08   Erciş'te çocuklara çikolata ve lokum dağıtıldı
21:01   Bayram göçüne çıkan sürücülere pilav ikramı
20:59   İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
20:59   "Arife duası" yapıldı
20:57   Komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı