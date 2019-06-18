Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 3 Haziran Ramazan Bayramı arifegününde 22,5 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedi rekoru kırıldı.

BKM'nin, Ramazan Bayramı kartlı ödeme verilerine ilişkin yaptığı açıklamaya göre Ramazan Bayramı öncesi 4 haftalık dönemi kapsayan 6 Mayıs - 2 Hazirandöneminde kartlarla toplam 76,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde65,3 milyar TL olan tutar, bu yıl yüzde 18 artış gösterdi. Ramazan ayı boyunca kartlıödemelerin 4'te 1'ini gıda harcamaları oluştururken, gıda alışverişlerinde ortalama kartlı ödemetutarı 94 TL oldu.

2019 yılında gerçekleşen kartlı ödeme adetleri incelendiğinde, 3 Haziran Ramazan Bayramı arifegününde 22,5 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedi rekoru kırıldı.

Pazartesi günü en fazla kartlıişlemin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika 15.37 oldu.

Geçen yıl 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapılan arife gününde, bu yıl yüzde 18 artışla 3 milyarTL'lik kartlı ödeme gerçekleştirilirken, bu tutar Ramazan Bayramı'nda toplam 4 günde yapılanödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nda kartlarla 6,6 milyar TL ödeme yapıldı

3-6 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ve arife gününde kartlarla 6,6 milyar TLtutarında ödeme yapıldı. Ödemelerin 3,1 milyar TL'si (yüzde 47) market ve AVM, akaryakıt istasyonları, giyim ve aksesuar sektörlerinde gerçekleşti.

En fazla harcama yapılan market ve AVMsektörü, toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini oluşturdu. Bu sektörleri yüzde 14 ile akaryakıt istasyonları, yüzde 13 ile giyim ve aksesuar sektörü izledi.

Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu 3sektörde gerçekleşirken, yemek sektörü yüzde 9, çeşitli gıda sektörleri ise kartlı ödemelerin yüzde8'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan diğer sektörler arasında yer aldı.

Yerli turistler 4 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleştirdi

Ramazan Bayramı ile beraber tatili 9 güne çıkarabilen yerli turistlerin başka şehirlerde tatil yapmafırsatı bulması turizm sektörüne hareketlilik getirdi. 01-09 Haziran'da kart kullanıcılarıtarafından ikamet ettikleri il dışında yaklaşık 4 milyar TL tutarında fiziki kartlı ödeme gerçekleşti. Başka bir deyişle; kartlı ödeme tarafından bakıldığında şehir değiştiren tatilciler, gittikleri şehirlerinekonomisine toplamda 4 milyar TL katkı sağladılar.

En fazla tercih edilen iller Muğla, İzmir ve Antalya

1-9 Haziran'da kartlı ödeme tutarı açısından hangi şehrin en fazla misafir ağırladığı incelendiğinde Muğla 270 milyon TL ile misafir olunan şehirlerde kartlarla en fazla ödemeninyapıldığı il oldu.

Muğla'yı 255 milyon TL ile İzmir, 207 milyon TL ile Antalya, 198 milyon TL ileAnkara ve 141 milyon TL ile Balıkesir takip etti.

Kartlarla farklı şehirlerde yapılan fiziki ödemelerin5'te 1'i ilk üç şehirde gerçekleşti.

Kaynak: AA