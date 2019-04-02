Arife Serpil Saraçoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Amasya belediye başkan adayı Arife Serpil Saraçoğlu oldu. CHP adayı Arife Serpil Saraçoğlu, Amasya belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Amasya belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Amasya belediye başkan adayı Arife Serpil Saraçoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Amasya belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Amasya belediye başkan adayı Arife Serpil Saraçoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Amasya belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Amasya aday yarışı ve Amasya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Amasya Seçim Bilgileri

Amasya belediyesi için toplam sandık sayısının 231 olduğu belirlendi.

Amasya belediyesi için açılan sandık sayısının ise 230 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Amasya belediyesi için katılım oranının ise % 87,23 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Amasya toplam seçmen sayısının ise 74.272 olduğu belirlendi.

Amasya belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.787 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Arife Serpil Saraçoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Amasya belediye başkan adayı olarak gösterilen Arife Serpil Saraçoğlu, Amasya yarışında % 17,20 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Arife Serpil Saraçoğlu toplamda 10.844 adet oy sayısına ulaştı.

Arife Serpil Saraçoğlu Kimdir?

1963 yılında Amasya'da doğan Saraçoğlu, Amasya Lisesinden mezun oldu. Ticaretle uğraşan Saraçoğlu, 2 çocuk annesidir.

CHP Amasya belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.