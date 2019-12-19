Arifiye Kaymakamı Dınkırcı'dan, Başkan Özen'e ziyaret

Sapanca'ya Kaymakam vekili olarak gelen Dınkırcı, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ile fikir alışverişinde bulunarak Sapanca ve Sapanca'da yapılacak projeler hakkında bilgi aldı. Sapanca'nın örnek bir ilçe olduğunu aktaran ve yapılacak olan projelerden etkilendiğini dile getiren Dınkırcı, Belediye Başkanı Özen'e görevinde başarılar dileyip misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Gerçekleşen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Özen, Kaymakam Bekir Dınkırcıya teşekkürlerini iletti. Gerçekleşen ziyarette AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel de katıldı.