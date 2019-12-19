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Arifiye Kaymakamı Dınkırcı'dan, Başkan Özen'e ziyaret

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcıyı makamında ağırladı.

19.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:24Arifiye Kaymakamı Dınkırcı'dan, Başkan Özen'e ziyaret

'ya Kaymakam vekili olarak gelen Dınkırcı, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ile fikir alışverişinde bulunarak Sapanca ve Sapanca'da yapılacak projeler hakkında bilgi aldı. Sapanca'nın örnek bir ilçe olduğunu aktaran ve yapılacak olan projelerden etkilendiğini dile getiren Dınkırcı, Belediye Başkanı Özen'e görevinde başarılar dileyip misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Gerçekleşen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Özen, Kaymakam Bekir Dınkırcıya teşekkürlerini iletti. Gerçekleşen ziyarette AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel de katıldı.


Macit Özcan, Sapanca, Güncel

Kaynak: Bültenler

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