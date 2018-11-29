Arifiye'nin Yeni Köprüsü Tamamlandı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:14



29 Kasım 2018 Perşembe 14:14

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkçaybaşı ile Karaaptiler Mahalleri arasında inşa edilen 65 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki köprü tamamlandı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye'de inşa edilen yeni köprüde çalışmalar tamamlandı. Karaaptiler ve Türkçaybaşı Mahallelerini birbirine bağlayan 65 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki yeni köprü ile vatandaşlara güvenli ulaşım imkanı sunduklarını ifade eden Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, "Yeni köprü ile şehir merkezine ulaşımları hem kısalttık hem de güvenli hale getirdik. Hayırlı olsun" dedi.Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, şehre yeni bir köprü kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türkçaybaşı ve Karaaptiler arasında inşa ettiğimiz köprü ile şehir merkezine ulaşımları hem kısalttık hem de güvenli hale getirdik. Türkçaybaşı ile birlikte Çaybaşı Fuadiye, Hacıköy, Mollaköy ve Kemaliye mahallelerinden merkeze ulaşımlar da rahatlayacak. Köprü ayaklarını, korkuluklarını ve yaya geçişlerini tamamladık. Son olarak asfalt işlemimizi tamamlayacağız. İnşallah 65 metre 17 metre genişliğine sahip olan köprümüzü en kısa sürede hizmete sunacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA