Arifiye-Sapanca Bağlantı Yolu Çalışmaları Devam Ediyor

Saski ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin de onayladığı projede Sapanca Belediyesi'nin verdiği bilgilere göre 900 m uzunluğundaki yürüyüş güzergâhında, 2400m bordür, 5000m2 kilitli parke, 500m2 yeşil alan, 900m yağmur suyu kanal çalışması ve yürüyüş yolu boyunca ışıklandırma çalışmalarının yapılacağı bilgisi verildi. Karayollarıyla tarafından hazırlanan projede 1,50 mlik alanın güvenli bölge, 2 mlik alanın bisiklet yolu ve diğer 1,50mlik kısımın yürüyüş yoluna ait olduğu bildirildi.

YOLUN ORİJİNAL HALİ BOZULMADAN

Projeyle ilgili bilgi veren Sapanca Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer; "Karayollarına ait olan bu projeyi Arifiye Belediyesi ile birlikte ortaklaşa yürütmekteyiz.Yaklaşık 900m uzunluğundaki yürüyüş yolunu en yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Proje; bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve güvenli yeşil alan olmak üzere 3 bölümde tamamlanacak. Yolun orijinal halini hiçbir şekilde bozmadan çalışmalarız devam ediyor. Sapanca -Arifiye arasında gerçekleştirilen bağlantı yolundaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, vatandaşlarımız Sapanca Gölü eşliğinde yürüme ve bisiklet kullanma imkânı bulacaklar "dedi.