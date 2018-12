Kaynak: İHA

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, "Seçimden zaferle çıkacağız" dedi.Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Bünyan İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresine katıldı.Kongrede konuşan Arıkan, "Seçimlere üç buçuk aylık bir süre kaldı. Necmettin Erbakan'ın bir sözü vardı. Derdi ki: "Her seçim mühimdir. En yakın olan seçim en mühimdir. O yüzden yaklaşan seçim en önemlisidir. Artık ezberledik 16 yıldır seçim zaman yaklaşınca algı operasyonu yapılıyor. Görmemiz gereken değil, görmemiz istenen ne ise onları bize gösteriyorlar. Biz buna inanmıyoruz. Bize adayımızı soruyorlar. Ben diyorum ki devletin hakkını, kamunun malını çalmayacak birisi bizim adayımız olacak. Seçim dönemi yaklaştıkça kamu imkanları seçim çalışmaları için seferber ediliyor. Bu arkadaşlar maalesef sonuna kadar kul hakkına giriyorlar. Biz bunları değiştireceğiz. İnşallah Bünyan'da da seçimin ertesi günü bunu görmeye başlayacağız. 1994 seçimlerinde kime oy verelim sorusu her zaman sorulmaya başlanmıştı. Bugün yine her yerde karşımıza çıkan 'Efendim biz artık AK Parti'nin icraatlarından bıktık, MHP'de onların güdümüne girdi. Yanlışları görmüyorlar' oluyor. O seçimlerde de kimse kazanacağımıza ihtimal vermiyordu. Kimse görmezden geliyordu. Ama o seçimlerde Refah Partisi en büyük zafer ile çıktı. İnşallah bu seçimde de aynısı olacak." şeklinde konuştu.Arıkan, "Gündemde birçok kriz adı geçiyor; Eğitim Krizi, Ekonomi Krizi. Türkiye'de en büyük kriz yönetim krizidir. Kişinin ehil olmasına bakılmıyor. Kendileri dışında hiç kimseye tahammülü olmayan bireyler koltukları işgal ediyor. Kendileri dışındaki herkes onlara göre vatan haini, herkes ihanet ediyor. Etmeyin eylemeyin Allah aşkına. Partinin ismi Adalet ve Kalkınma Partisi ancak ülkede adalet olduğuna inanlar %20'ye düşmüş durumda. Yani 100 kişiden 80'i adalete inanmıyor. Kalkınma ise zaten görülmüyor. Bu ülkede haklı çıktığına en çok üzülen parti Saadet Partisi. Çünkü neyin olabileceğini söylediysek bunlar gerçekleşiyor. Borçlanarak yatırım yapılmaz, bu yatırımları iş başına gelince durduracağız dedik 2 ay geçmeden Cumhurbaşkanı tarafından yatırımlar durduruldu. Ülkemizde en büyük yatırım Cezaevi. Herkes yaptığı cezaevini övünerek anlatıyor. Keşke 5 bin kapasiteli cezaevi yerine 5 bin kişilik fabrika yapılsaydı ne açlık ne sefalet olurdu" ifadelerini kullandı.Rahip Brunson olayına da değinen Mahmut Arıkan, "Papaz tutuklanınca Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp "Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız" dedi. Hepimiz alkışladık. Sadece birkaç ay sonra bırakıldı. Cumhurbaşkanımız ne dedi: 'Yargının verdiği karara saygı duymalıyız.' Birkaç ay önce aynı yargıya kafa tutan cumhurbaşkanı birkaç ay sonra saygı duymak zorunda kaldığını ifade etti. Sadece bunlarda değil. Ülke bölünmeye doğru adım adım gidiyor. İl sayısı artacak, ülke eyaletlere bölünecek. Bunlar adım adım işleniyor" dedi.Bünyan yönetimine başarı dileklerinde bulunan Arıkan, "Dünya hüzün yeridir gariplerin sıkıntısı bitmez. Seçimleri kazandığımızda sıkıntılarımız bitmeyecek, daha çok vebal altında kalacağız. Açılış açılış programlarda boy göstermek değil, en ücra yerdeki kişiyle ilgilenmek zorundayız. Zorluğu kadar mükafatı da fazla. Yeniden başkan olarak seçilen Mehmet Sarıçiçek ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ