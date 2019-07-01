01.07.2019 10:42
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Arılar aşırı sıcaktan çatladı

Arılar aşırı sıcaktan çatladı

Aydın'da yaklaşık bir haftadır mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklar edeniyle nedeniyle arılar telef olmaya başladı.

Aydın 'da yaklaşık bir haftadır mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklar edeniyle nedeniyle arılar telef olmaya başladı.

Arıların aşırı sıcaklar nedeniyle telef olmaya başladığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir , "Aşırı sıcaklar, arı kovanlarında gerekli tedbir alınmaması ve arıların uygun bölgelerde konaklatılmaması nedeneiyle son günlerde bazı yerlerde arılar sıcağa dayanamayarak çatlamaya başladı. Bazı üreticilerimizin kovanlarında arılar koloniler halinde çatlamaya başlamış. Bunun önüne geçilmesi için kovanların güneş ışınlarını yansıtmasını sağlayacak şekilde badana yapılmasını ve kovan içi boşlukların arttırılmasını tavsiye ediyoruz" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Ayhan Özdemir , Aydın , Güncel

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