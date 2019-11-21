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'Arılar beni tanır' dedi, yarı çıplak peteklerin arasına daldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, yarı çıplak bir vaziyette arı kovanlarını açarak, adeta arılara meydan okudu.

21.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:15'Arılar beni tanır' dedi, yarı çıplak peteklerin arasına daldı
'nun ilçesinde balcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, yarı çıplak bir vaziyette arı kovanlarını açarak, adeta arılara meydan okudu. Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arılarının kendisini tanıdığını ve bu işin bazı kuralları olduğunu belirterek, kimsenin denememesi gerektiğini belirtti.
Fatsa ilçesi Mahallesi'nde balcılık yapan, bölgede ve sosyal medyada 'Balcı Abdulkadir' olarak tanınan 43 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, kendi arılarına olan güvenini farklı bir yöntemle sergiledi. Yaklaşık 300 peteği bulunan ve arıların, günün belirli saatlerinde insanları ısırmadığını iddia eden Yirmibeşoğlu, bununla birlikte kendi arılarının da kendisine asla zarar vermeyeceğini ispatlamak için neredeyse yarı çıplak soyundu.
'ARILARIM BENİ TANIR' DEDİ, İÇERİSİNDE BİNLERCE ARININ OLDUĞU PETEĞİ YARI ÇIPLAK ŞEKİLDE AÇTI
Arıların dilinden anlayan ve onlarla bağ kurduğunu söyleyen, peteklerini açtıktan sonra da gömleğini, atletini çıkartıp, eşofmanının paçalarını da yukarı kaldıran Yirmibeşoğlu, yarı çıplak bir vaziyette binlerce arıyla adeta dans etti. Arılarının kendisine zarar vermediğini iddia eden Yirmibeşoğlu, bu işlemin profesyonel bir şekilde yapılması gerektiğini, aksi takdirde tehlikeli sonuçların ortaya çıkabileceğini de söyledi. Yaptığının, kendince doğru olduğunu savunan Yirmibeşoğlu, kimsenin böyle korunmasız şekilde arıların içerisine girmemesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.
"ARILARIM BAŞKALARINI ISIRABİLİR AMA BENİ TANIYORLAR, ÇIPLAK GİRİYORUM ISIRMIYORLAR"
Arıların içerisine günün belirli saatlerinde girilmesi gerektiğini ifade eden Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arıların tam öğle vaktinde çalıştıklarını, bu nedenle de inşaları ısırmadığını ifade etti. Her ne kadar arıcılıkla uğraşılsa da kimsenin korunmasız ve maskesiz bir şekilde arılara dokunmaması gerektiğine vurgu yapan Yirmibeşoğlu, "Bu iş profesyonel işi. Arı bu söylediğim saatte bal alıyor, çalıştığı için de kimseye dokunmaz. Arıların içerisine neredeyse çıplak girdim herhangi bir sorun yok. Benim arılarım beni tanıyor, ben onlarla muhabbet ediyorum, yemek yiyorum. Başkalarını ısırabilir ama bana bir şey yapmıyor. Arılarım beni ve yabancıyı tanıyorlar" şeklinde konuştu.
"ARILARIN NE YAPACAĞI BELLİ OLMAZ, BAŞKALARINA HİÇ TAVSİYE ETMEM"
Yaptığının aslında tehlikeli olduğunu ancak kendisinin bu konuda oldukça fazla tecrübeli olduğunu aktaran Yirmibeşoğlu, şu ifadelere yer verdi:
"Ben arılarıma güveniyorum, bana bir şey yapmaz. Başkalarına hiç tavsiye etmem çünkü bu arının ne yapacağı hiç belli olmaz. Ben yıllardır arılar ile iç içe olduğum için bana bir şey yapmadı. Ben kendim de daha önceden bazı tehlikeler atlattım. Önceden balı bile maskesiz aldığım oldu."
ARILARA YAKLAŞMANIN PÜF NOKTALARI
Arıların, siyah ve kırmızı rengi sevmediğini de ifade eden Yirmibeşoğlu, "Ben arıların içerisine kırmızı veya siyah renkle girseydim, hiç şansım yoktu, arılar beni vururdu. Parfüm, sabun, ter kokusu olduğu zaman arılar yine insana vurur" dedi.
"ARILARIMIN YANINDA BİLE YATARIM"
Balcı Abdulkadir Yirmibeşoğlu, ilerleyen zamanlarda arıları ile yan yana dahi yatabileceğini, hatta başının üstünde dahi taşıyabileceğini de dikkat çekerek, "Arılarıma o kadar güveniyorum. Onlar benim canım, seslerini duymazsam rahat edemiyorum" ifadelerine yer verdi.
(Selim Kuşcu - Metin Akyürek/İHA)

İslamdağ, Fatsa, Balcı, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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