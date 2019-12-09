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"Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi"nin bu yılki eğitimleri tamamlandı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Balparmak ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde başlanan "Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi"nin 2019 yılı eğitimleri tamamlandı.

09.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:24
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Balparmak ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde başlanan "Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi"nin 2019 yılı eğitimleri tamamlandı.
TEMA'dan yapılan açıklamaya göre, doğanın sunduğu biyolojik çeşitliliğin ve sürekliliğin mimarlarından biri olan arılar, 100 milyon yıldır varlığını sürdürüyor.
Ömürleri boyunca bir çay kaşığının ucu kadar bal için 30 bin çiçek gezip 240 kilometre uçan arılar, yüz binlerce polen taşıyarak bitkilerin üremesini sağlıyor. Gıdaların en az üçte biri, arıların tozlaşma işlemi sayesinde elde ediliyor. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların yüzde 80'i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalıyor.
Bu bilinçle hareket eden TEMA Vakfı ve Balparmak'ın Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle mayıs ayında hayata geçirdiği proje de arıların ekosistemin çeşitliliğine ve yaşamın sürdürülebilirliğine katkıları konusunda önce çocuklardan başlayarak kamuoyunda farkındalık oluşturma amacına hizmet ediyor.
Proje kapsamında ilk yıl için belirlenen 30 ildeki 136 ilkokulda 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine verilen eğitimlerle 5 bin 282 çocuğa ulaşıldı. Sadece eğitimle sınırlı kalmayan projede çocuklarla arı farkındalık kitleri de paylaşıldı. Yetişkinlere ise 30 ildeki farkındalık stantları, 10 ilde düzenlenen "Arıların İzinde Bisiklet Turları" ve "www.arilarvarsa.org" adlı internet sitesiyle ulaşıldı.
Üç yıl sürecek proje sonunda 50 ilde, 46 bin 500'ü çocuk olmak üzere 70 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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