Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Arılara kadın eli değdi, kalite yükseldi

Aydınlı kadınların ürettiği ana arılar, yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerin tercihi olurken, İran'a kadar gönderilen arıların ürettikleri ürünlere talep her geçen gün artıyor.

16.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:04
Arılara kadın eli değdi, kalite yükseldi

Aydınlı kadınların ürettiği ana arılar, yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerin tercihi olurken, İran 'a kadar gönderilen arıların ürettikleri ürünlere talep her geçen gün artıyor. Dünyayı etkileyen Korona virüs salgını sonrasında insanların arı ürünlerine olan ilgisi artarken, ana arı üretim merkezi haline gelen Aydın'daki kadın üreticiler kraliçe arılara gözü gibi bakıyor.


Yaklaşık 12 yıldan beri bal ve ana arı üretimi yapan kadın üreticilerden Demet Özdemir, ana arı üretim sezonunun başladığını, incelik isteyen bir iş olmasından dolayı kraliçe arı üretiminde kadınların daha başarılı olduğunu kaydetti. Güzel geçen bahar mevsimi ile birlikte ürettikleri ana arıların yurt içinde ve yurt dışında birçok alıcısının bulunduğunu belirten Özdemir, özellikle bu seneki sezonun insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu açıkladı.


İncelik ve özen isteyen bir iş yaptıklarını ifade eden Özdemir, "Güzel bir sezon bekliyoruz. Bu sene arının değeri çok daha önemli insanlığımız için. Çünkü arı ürünlerinin bal, propolis, polen hepsinin Korona virüs mikrobu ile savaştığını biliyoruz. Ana arı üretim işine devam ediyoruz. Özellikle bu işi bayanlarımızın yapması gerekiyor. Çünkü incelik ve özen isteyen bir iş. Bu işi öğrenmek isteyen bayanlara yardımcı oluyorum. 2 senedir bu işi öğrettiğim bayanlar da bu işi yapmaya başladılar. Çünkü arı ürünleri çok değerli. Ürettiğimiz arıları yurt içi dahil, yurt dışında İran'a kadar gönderiyoruz. Zaten bu işe başlayalı 12 sene oldu. 12 seneden beri müşterilerimiz alıma devam ediyor. Yalnız bu sene arılarımızda sebebini açıklayamadığımız bir huzursuzluk var. Şu an bahar mevsimi de güzel seyrediyor ama yağmur yağmadığı takdirde kısa sürecek. Burada ana arı üretimi yapmaya devam ediyoruz. Arılarda bulunması gereken her kovanda bir kraliçe arımız var. Ben kraliçe üretimi yapıyorum. Yüzükten çıktıktan sonra ana kutulara veriyorum arıları. 2-3 gün kovanda durduktan sonra, çiftleşme oluyor. 15-16 günlük sürenin ardından satışa hazır hale geliyor. Ayrıca bir ana arı günde 2 bin, 2 bin 500 yumurta atabiliyor, yaklaşık 2 sene ömrü oluyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydınlı, Aydın, İran, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
G20’de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek Ekonomi
G20'de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis’ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Ekonomi
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Ekonomi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Marketlerden sokağa çıkma yasağı öncesi uyarı: Geç saatlere kalmayın Ekonomi
Marketlerden sokağa çıkma yasağı öncesi uyarı: Geç saatlere kalmayın
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor Ekonomi
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Ekonomi
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
Haberler ›› Ekonomi ››Arılara kadın eli değdi, kalite yükseldi - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:28: Borsa İstanbul yükselişle açıldı - Ekonomi 10:24: Üreticinin imdadına kooperatif yetişti - Ekonomi 10:24: Koronavirüs küresel büyümede 346 milyar dolarlık zarara neden olabilir - Ekonomi 10:24: TESK'ten "Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın" talebi - Ekonomi 10:23: Borsa güne yükselişle başladı - Ekonomi 10:19: G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber