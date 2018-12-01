Arıların Sadakatiyle Yüzleşmek Eğriçayır Propolis Damla

"Arıların rezil dürüstlüğü" adlı makalemle bir kez daha yüzleştim. Meraklısına link burada. http://aysenuryazici.com/arilarin-rez...
Eğriçayır uluslararası ödülleri olan bir Türk firması. Propolis
ürünleriyle "ayışığı organik" sayfasında tanıştım. Organik takviye edici Gıda… Kıymetli bir bağışıklık sistemi destekleyicisi. Sık hasta olanlar, güçsüzlük hissedenler için organik sertifikalı bir Türk markasının sayfasını sizinle paylaşmak istedim. Tabii eğer arı ürünlerine alerjiniz yoksa! Web siteleri burası www.egricayir.com/ İçerisinde ilaç ve kimyasal kalıntı olmadığının sertifikası ile içiniz rahat doğal bir destek tüketebilirsiniz. Annem ameliyat sonrası bağışıklık sistemini toparlamak için çok faydasını gördü. (Kasım 2018 itibariyle fiyatı: 45 tl. Sonrasında ne olur bilemeyiz… Şifa arayan herkese şifa olsun dileğimle.
Propolis
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:25