Haberler » Ekonomi » Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti - Ekonomi

Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar (54), arılardan daha iyi verim alabilmek için 1700 adet lavanta ekti.

19.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:37Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti

KIRIKKALE'nin ilçesinde 28 yıldır arıcılık yapan Payar (54), arılardan daha iyi verim alabilmek için 1700 adet lavanta ekti. Payar, arıların lavanta çiçeğinden faydalanarak üreteceği balın kilosunu 150 liradan satacak.

İlçeye bağlı Kılıçlar köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası emekli Aydın Payar, 28 yıl önce komşusundan esinlenerek arı yetiştiriciliğine başladı. Orman Bölge Müdürlüğünün köyde oluşturduğu, 250 hektarlık 'Bal Üretim Ormanı'nda 2 yıldır çalışmaları sürdüren Payar, zamanla kova sayısını 400'e çıkardı. Ürettiği bal ve arıları Türkiye'nin farklı noktalarına satan Payar, geçtiğimiz yıl gittiği 'da arıların lavanta çiçeğinden faydalanarak daha iyi verim verdiğini öğrendi. Payar, bunun üzerine aynı alanda bal üreten 4 kişi ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğüne başvurarak, Isparta'dan 1700 adet lavanta getirtti. Payar, lavantaları kovanların konulacağı alanın çevresine ekti. Payar, yeni sezonda lavanta çiçeğinden faydalanarak arıların üreteceği balın kilosunu 150 liradan satacak.

'YENİ DÖNEM DAHA VERİMLİ OLACAK'

Payar, Orman Bölge Müdürlüğünün kendilerine bal üretimi için 250 hektarlık alanı tahsis ettiğini söyleyerek, "Arı kovanlarını bahar ve yaz aylarında bu alana bırakıyoruz. Kış aylarında ise mevsim şartları nedeniyle Antalya'ya götürüyoruz. Arılarımız çok güzel bal yapıyor. Geçen sene Isparta'ya ziyarete gitmiştik. Burada arıların lavanta bahçelerine ilgi göstermesi bizleri şaşırttı. Yaptığımız araştırmalar neticesinde, verimin daha iyi olduğunu tespit ettik. Lavantaların ekimine arkadaşlar ile başladık. Kış nedeniyle Antalya'da olan kovanları bahar ayında getireceğiz. Yeni dönemde inanıyoruz ki arılarımız bu alanda daha kaliteli ve daha verimli bir dönem geçirecek" dedi.



Yahşihan, Isparta, Aydın, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:45 BEBKA gelecek 5 yılını değerlendirdi - Ekonomi
12:42 Altın fiyatları - Ekonomi
12:42 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji kimlik belgesi açıklaması - Ekonomi
12:37 Matlı: "Birlikte başaracağız" - Ekonomi
12:34 Akay: "Kayseri Şeker, üretimin ve iletişimin güçlerini birleştiriyor, yeni nesil vizyonunu dünyaya... - Ekonomi
12:17 20'den fazla ülkede sorun yaşandı! İşte Google arızasından etkilenen ülkeler - Ekonomi
12:05 Erdoğan'dan milli paralarla ticaret çağrısı: Aciliyet kazanmıştır, biz hazırız - Ekonomi
11:41 Türkiye genelinde Google servislerinde erişim çöktü, BTK'dan ilk açıklama geldi - Ekonomi
11:39 Kalp cerrahından gezen tavuklarla ilgili ezber bozan sözler: Hastalık bulaşabilir - Ekonomi
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için Çevre Bakanlığı'na olumsuz rapor - Ekonomi
19.12.2019 12:51:56