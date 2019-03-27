Arınç: Bu Seçimler, Bundan Önceki Seçimlere Göre Daha Önemli

Kaynak: DHA

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin önceki seçimlere göre daha önemli olduğunu belirterek, "Bu seçimler, bundan önceki seçimlere göre daha önemli hale gelmiş. Bir tarafta Belediye Başkanı ama bir tarafta da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği var" dedi.AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile birlikte Nusaybin'e gelen Bülent Arınç, Seçim Koordinasyon Merkezi önünde AK Parti Nusaybin Belediye Başkan adayı Mehmet Hadi Hamidi ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra seçim bürosuna geçen Arınç ve beraberindekiler partililerle bir araya geldi. Mahalli İdareler seçiminin bundan önceki belediye seçimlere göre daha önemli hale geldiğini belirten Arınç, şöyle konuştu:"Bu seçimler, bundan önceki seçimlere göre daha önemli hale gelmiş. Bir tarafta Belediye Başkanı ama bir tarafta da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği, bir tarafta Türkiye'nin Suriye'nin biraz yukarıda Ermenistan'ın aşağıda Kıbrıs'ı ile pek çok meselesi var. Avrupa Birliği ile meselelerimiz var. Mesele geliyor, Türkiye'de güçlü bir Cumhurbaşkanlığı'nın olmasına dayanıyor. Bu seçimlerdeki bir başarısızlık bunların sorgulanmasına yol açar, bizi zaafa uğratır diye endişe ediyorum. Bu yüzden kendime görev bildim, durumdan vazife çıkardım ve çalışmalara katıldım. Dimdik ayaktayız ama yedi düvel Türkiye'ye karşı birleşmiş."Arınç, ardından beraberindekilerle Halk Eğitimi Merkezi'ne geçip, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.- Mardin