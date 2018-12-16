Arınç, Mezunu Olduğu Lisenin Gecesine Katıldı

TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcılarından Bülent Arınç
mezunu olduğu Manisa
Lisesi'nin Mezunları Derneği tarafından organize edilen gecesine katıldı. Yunusemre
ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen program öncesi Bülent Arınç, Şehzadeler
Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik
, Manisa eski Belediye Başkanı Bülent Kar
ve eski dostlarıyla bir araya geldi.
Arınç'tan Başkan Çelik'e açık çek
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik
'e açık çek verdiklerini ifade eden Arınç, "Değerli, arkadaşımız Ömer Faruk Çelik belediye başkanı olarak bir dönemi bitirmek üzere. İnşallah Allah gönlünden geçeni hayırlı kalsın. Manisalılar takdir ederlerse şüphesiz tekrar adaylığı söz konusu. İnşallah ülkemize hizmet ettiği kadar Manisamıza kadar koşacaktır. Biz çalışanları takdir etmek durumundayız" dedi.
Programda gecenin anısına Arınç'a plaketi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tarafından takdim edildi. - MANİSA
Şehzadeler,Ömer Faruk Çelik,Bülent Arınç,Manisa
16 Aralık 2018 Pazar 09:44