Arınç'tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve kurulması beklenen yeni parti ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili, "Evet sistem değişmeyecek ama her şeyde olduğu gibi aksayan, verimsiz olan alanlar mutlaka restore edilecek, bizim inancımız bu" dedi. Arınç ayrıca Cumhurbaşkanlığına bağlanan TBMM'ye ait mekanların da yeniden Milli Saraylara devredileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Malatya programı kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı İhsan Koca ve partililer tarafından karşılanan Arınç, burada gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin farklı bir mecrada olduğunu belirten Arınç, yeni hükumet sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminin tam uygulanması ile başarılı olacağını ifade eden Arınç, "Ama her ilk uygulamada olduğu gibi bazı yerlerde aksamalar görülebilir, bazı yerlerde uyumsuzluklar, sıkıntı var denilebilir. Hepsini anlayışla karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızda, yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında kendi külliyesinde, AK Parti'de de gurup yönetimi aksayan neresi var diye bir çalışma yapıyorlar. Evet sistem değişmeyecek ama her şeyde olduğu gibi aksayan, verimsiz olan alanlar mutlaka restore edilecek, bizim inancımız bu" şeklinde konuştu. Yeni sistem de artık halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanının olduğunu anımsatan Arınç, "Aynı zamanda cumhurbaşkanı partisine üye olabiliyor, genel başkan olabiliyor. Sayın Erdoğan'ın hem Cumhurbaşkanı olması hem de partisinin genel başkanı olması çoğu kişi hazmedemedi. Ama bu anayasa oylaması ile gerçekleşti. Geçmişte örnekleri var, böyle bir örneğinde bu seçimlerde nasıl bir etki yaptığını partimiz takip ediyor. Şuanda Türkiye'de rejim değişmedi yine demokrasi var. Ama hükumet sistemleri içerisinde farklı bir sistemdeyiz. Güçlendirilmiş ve icranın başında olan bir Cumhurbaşkanı var. Bütün bunlar süreç içerisinde mutlaka kabul edilecek, öngörülecek şeyler" dedi. Meclise ait Dolmabahçe, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Sosyal tesisler gibi bazı mekanların Cumhurbaşkanlığına devredildiğini hatırlatan Arınç, "Bir yıl içerisinde görüldü ki sosyal tesislerin ve bazı yerlerin Cumhurbaşkanlığından ziyade milli saraylarda kalması daha doğru. Bugün onun kararı alındı. Bunun gibi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bazı rötuşlar yapılıyor" şeklinde konuştu. Yine yeni sistemle ilgili bazı sıkıntıların da olduğunu bunlardan birinin de bazı bakanların milletvekili olmaması nedeniyle parlamentoda olmayışı olduğunu belirten Arınç, "Milletvekilleri halkın taleplerini nasıl bakanlara iletecekler diye bir talep var. Bu noktada Mecliste nöbetçi bakanlık uygulaması ve bakanların yasama çalışmalarında mutlaka bakan sıralarında oturması çalışması var" diye konuştu. Son yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile seçimlere katıldıklarını karşılarında ise 4 partili bir ittifak olduğunu söyleyen Arınç, "Kendi hatalarımızda olabilir mutlaka. Çok büyük belediyeleri kaybettik. Malatya'yı nasıl kazandığımız için bayram ediyorsak İstanbul'u da kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Hem de az buz değil 15 bin farktan 850 bin farka çıkmak gerçekten bizi üzdü. Bunun sebepleri üzerinde çalışıyoruz, az çokta biliyoruz" ifadelerine yer verdi. İstanbul ve Ankara'da 25 yıldır Belediyenin kendilerinde olduğunu ifade eden Arınç, "buralarda belediyeler bizde ama biz seçim kaybediyoruz. 10 il 55 ilçe kaybedildi, bunlar bize üzüntü veriyor ama derhal toplanacağız Allah'ın izniyle buraları büyük oy farkı ile yeniden kazanacağız. Birlik beraberlik, sabır ve sadakatle yola devam edeceğiz" dedi.

Son seçimlerde AK Parti'den CHP adayına oy kaydığını da dile getiren Arınç, şunları söyledi:

"İstanbul'da AK Parti seçmeninden CHP'ye oy gider mi diye sorulduğunda herkes hayır derdi. Ama rakamlar bize 250 bin AK Partiye oy vermiş insanın şu veya bu sebepten dolayı CHP'nin adayına oy verdiğini gösteriyor. Seçmen iradesidir bir şey demiyoruz kabahati kendimizde buluyoruz. Biz ne yaptık ki 25 yıldır bize oy verenler bu seçimde farklı bir tercihte bulundular. Bunun muhasebesini yapıyoruz, bir şeyi teşhis ederseniz bunun tedavisi kolay. CHP'ye oy vermek günah mı hayır o anlamda söylemiyorum ama siyaset böyledir Türkiye'de. Türkiye'de yüz kişiden 70'i AK Partiye bir şekilde oy vermiş. Böyle bir kitle dünyada yok. Bizim elimizde yüzde 70 bir potansiyel var. Bunu çok iyi kullanmamız lazım, herkesi bu partide birinci sınıf yapmak zorundayız" AK Parti'nin şuanda yüzde 40 oyunun olduğunu ve diğer partilerinin kendilerine yaklaşamadığını ifade eden Arınç, "Artık yüzde birin bile kıymeti var. Eski sistemde bu halimizle her zaman iktidar oluruz. Tekrar geriye dönüş de düşünülmediğine göre zoru başarmamız lazım. Yüzde 50 + 1, bu imkansız değil" ifadelerine yer verdi. Ali Babacan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma düşüncesi ile ilgili de konuşan Arınç, "Bu arkadaşlar parti kuracaklarmış dendiği zaman şahıslarını çok seviyorum ama çok büyük hata yaparlar. Erkan Mumcu, İdris Naim Şahin, Abdüllatif Şener'de ayrılıp parti kurdular ama hiç birisine millet selam bile vermedi. Ama o zaman çok güçlü bir partiydik. Şimdi biraz yaralıyız, sıkıntılarımız var, kendi içimizde çözülmeler var. Bunları tekrar toplamamız lazım. Bundan da yanılıp da birilerinin desteği ile onların sözlerine bakarak karşımıza çıkıp parti kurarlarsa millet onları affetmez" diye konuştu.

(İHA)